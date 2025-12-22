Дмитриев намекнул, что следующая встреча РФ и США может пройти в Москве

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев после переговоров в Майами намекнул о возможной встрече делегаций РФ и США в Москве.

"Спасибо, Майами! Next time: Moscow", – написал он в соцсети Х.

В ходе встречи на Аляске президент РФ Владимир Путин пригласил американского лидера Дональда Трампа приехать на переговоры в Москву этой же фразой на английском языке.

Дмитриев в выходные провел переговоры по украинскому урегулированию со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем президента Джаредом Кушнером. Также обсуждались и вопросы двусторонних отношений, в частности, сотрудничество в Арктике.

Ранее Уиткофф дал позитивную оценку прошедшим в Майами трехсторонним консультациям с украинской стороной и представителями Евросоюза.