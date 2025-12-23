Кремль: РФ будет оценивать наработки по Украине на соответствие духу Анкориджа

В Кремле заявили, что оценивать предложения США по мирному урегулированию будут, исходя из их соответствия договоренностям, достигнутым на саммите в Анкоридже.

Как сообщил официальный представитель Креммля Дмитрий Песков, в ходе контактов спецпредставителя Кирилла Дмитриева в Майами была получена информация о результатах консультаций американской стороны с европейцами и украинцами.

Теперь Москва проанализирует эти наработки на предмет их соответствия "духу Анкориджа". Переговоры охарактеризованы как "рабочий процесс", сообщает ТАСС.

Дмитриев после переговоров в Майами намекнул о возможной встрече делегаций РФ и США в Москве.