Уиткофф охарактеризовал переговоры с представителями Украины и Евросоюза

Специальный посланник президента США Стив Уиткофф дал позитивную оценку прошедшим в Майами трёхсторонним консультациям с украинской стороной и представителями Евросоюза.

В фокусе обсуждений, по его словам, находились три основных блока: детальный 20-пунктный план достижения мира, архитектура международных гарантий безопасности для Украины (с отдельной ролью США) и дорожная карта экономического развития. Особое внимание было уделено последовательности практических шагов.

Уиткофф указал, что конечной целью процесса является не просто прекращение боевых действий, а создание прочных основ для стабильного будущего.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его администрация не намерена проводить выборы в утраченных регионах. По его словам, МИД Украины работает над созданием за рубежом инфраструктуры для проведения выборов.