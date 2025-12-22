В Якутии прокуратура пришла с вопросами по поводу капремонта в Министерство ЖКХ

У прокуратуры Якутии возникли вопросы к республиканскому министерству ЖКХ и энергетики, а также к Фонду капитального ремонта многоквартирных домов. "Выявлены многочисленные нарушения при реализации региональной программы капитального ремонта", - сообщили в надзорном ведомстве.

Прокуратура считает, что фонд и министерство плохо вели мониторинг технического состояния домов, а также включали в программу капремонта аварийные дома. Еще одна претензия – бюджет программы рассчитывали без учета фактической собираемости средств. Бюджетные деньги в рамках программы выделялись несвоевременно, текущая деятельность фонда финансировалась с перебоями, население не информировали о необходимости платить взносы на капремонт. В итоге собираемость взносов составила не более 80%, пожаловались в прокуратуре.

В итоге на декабрь исполнение программы капремонта на 2025 год составило только 45%. Ремонт так и не был проведен в 110 многоквартирных домах.

В прокуратуре сообщили, что руководству республики внесено представление.