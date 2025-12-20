Зеленский допустил отвод ВСУ с территории Донбасса при определенном условии

Владимир Зеленский назвал неприемлемым отвод ВСУ с тех территорий Донбасса, которые сейчас контролируются Киевом.

При этом он допускает вывод войск на расстояние от текущей линии соприкосновения, если Россия отведет свои войска на такое же расстояние. Более приемлемым вариантом президент Украины считает заморозку по текущей линии боевого соприкосновения.

"Если вы хотите отвод войск где-либо, то всегда делаются одинаковые зеркальные шаги. Если мы отходим на 5 км, то и они на 5 км. Мы на 10, и они на 10. И тогда есть такая [демилитаризованная] зона. Она может называться свободной экономической зоной, или еще каким-то образом называться, если там есть соответствующие преференции. Но до этого всего надо еще дожить", - сказал Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи с португальским премьер-министром.

По его словам, более "честный вариант – стоять там, где мы стоим", это предполагает меньше компромиссов для каждой стороны. В случае, если будет принят вариант с отводом войск и созданием свободной экономической зоны, его еще должен на референдуме одобрить украинский народ, заявил Зеленский.

Также он отметил, что Украине понадобится поддержка западных стран в качестве гарантии безопасности, поскольку после прекращения огня страна не сможет самостоятельной содержать 800-тысячную армию.