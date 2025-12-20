В Подмосковье от взрыва на улице погиб ребенок, еще два человека пострадали

В подмосковном городе Сходня (Химкинский район) подросток скончался из-за взрыва неустановленного устройства. Еще один 15-летний ребенок пострадал, а также 51-летняя женщина, они госпитализированы с тяжелыми ранениями, сообщают российские СМИ.

Mash сообщает, что выживший подросток, якобы, рассказал, что с другом шел по улице, его товарищ пнул попавший под ноги предмет. Им оказалось взрывное устройство, оно сдетонировало, дети не успели отскочить. Также пострадала проходившая мимо женщина.

Сейчас на месте происшествия работают силовики и другие экстренные службы.

Похожий случай произошел в ноябре также в Подмосковье – в Красногорске 10-летний мальчик пострадал при взрыве замаскированного под подарок с деньгами СВУ. Мальчик попытался поднять с земли купюру, после чего она взорвалась у него в руках. Мальчику оторвало кисть одной руки, вторая рука также пострадала.