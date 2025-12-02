Дело о побеге арестантов из СИЗО-1 Екатеринбурга направлено в суд

Прокуратура направила в суд уголовное дело Александра Черепанова* и Ивана Корюкова*, в начале сентября сбежавших из СИЗО-1 Екатеринбурга.

Двое арестантов, которые были осуждены за попытки поджогов военкоматов по "террористической" статье, сбежали 1 сентября. Первого из них – Черепанова* – поймали спустя неделю. А еще через неделю был задержан и Корюков*.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, на этот раз обоим вменяется две статьи Уголовного кодекса – побег из-под стражи группой лиц по предварительному сговору и кража имущества с незаконным проникновением в жилище. Как показало расследование, фигуранты изготовили отмычку для открывания дверей в камеру, после чего в ночное время устроили побег из места содержания под стражей.

После побега они скрывались в одном из садоводческих товариществ под Екатеринбургом. Повредив датчики движения, беглецы через окно проникли в жилой дом и похитили имущество на сумму более 7 тысяч рублей.

Как отметили в прокуратуре, сейчас расследование завершено. Уголовное дело направлено на рассмотрение в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга.

Ранее сообщалось, что ФСИН предъявила иски к Черепанову* и Корюкову* за побег из СИЗО уральской столицы.

*внесен в список террористов и экстремистов