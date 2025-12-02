"Нефть" и "Манго": опубликован список групп, которые выступят на главном катке Екатеринбурга

Стало известно, кто все новогодние праздники будет выступать на катке на Площади в центре Екатеринбурга. Список групп опубликовал Telegram-канал "Екатеринбург. Главное", который связывают с горадминистрацией.

Выступления распланированы с 20 декабря по 9 января. На сеанс с концертом будет необходимо приобрести билет.

20 декабря - кавер-группа "Манго";

27 декабря - Moller jazz show;

2 января - ВИА "Друзья";

3 января - Кавер-группа "Каникулы";

4 января - Кавер-группа "Нефть";

8 января – Музыкально-танцевальный проект "MORE";

9 января - Кавер-группа "Prosto cosmos".

Напомним, что в этом году каток на Площади 1905 года откроется выступлением известных фигуристок - Евгении Медведевой и Елизаветы Туктамышевой. Запуск намечен на 12 декабря – если погода позволит качественно залить лед. Кроме этого, число сеансов на катке увеличится, а их длительность сократится до одного часа.

Каток проработает, предположительно, до 23 февраля 2026 года. Сообщалось, что его посвятят "Свердловскому рок-клубу".