"Нефть" и "Манго": опубликован список групп, которые выступят на главном катке Екатеринбурга
Стало известно, кто все новогодние праздники будет выступать на катке на Площади в центре Екатеринбурга. Список групп опубликовал Telegram-канал "Екатеринбург. Главное", который связывают с горадминистрацией.
Выступления распланированы с 20 декабря по 9 января. На сеанс с концертом будет необходимо приобрести билет.
- 20 декабря - кавер-группа "Манго";
- 27 декабря - Moller jazz show;
- 2 января - ВИА "Друзья";
- 3 января - Кавер-группа "Каникулы";
- 4 января - Кавер-группа "Нефть";
- 8 января – Музыкально-танцевальный проект "MORE";
- 9 января - Кавер-группа "Prosto cosmos".
Напомним, что в этом году каток на Площади 1905 года откроется выступлением известных фигуристок - Евгении Медведевой и Елизаветы Туктамышевой. Запуск намечен на 12 декабря – если погода позволит качественно залить лед. Кроме этого, число сеансов на катке увеличится, а их длительность сократится до одного часа.
Каток проработает, предположительно, до 23 февраля 2026 года. Сообщалось, что его посвятят "Свердловскому рок-клубу".