Ледовый городок и каток в центре Екатеринбурга посвятят "Свердловскому рок-клубу"

В этом году темой Ледового городка в центре Екатеринбурга станет "Свердловский рок-клуб", который отметит свое 40-летие в 2026 году. Об этом в своих соцсетях рассказал глава города Алексей Орлов.

Как и в прошлом году его построят в Историческом сквере. Там расположатся арка "Я люблю рок", горки "Гитара", лабиринт "Звезды" и многое другое. Аукцион на строительство уже объявлен. Возводить ледяные сооружения начнут 14 ноября.

Тему поддержит и главный каток уральской столицы на Площади 1905 года. Свердловский рок будет звучать из радиорубки катка и станет основой музыкальной программы. Его планируют открыть уже 5 декабря.

"Строительство (городка) начнется уже 14 ноября, а 29 декабря – в преддверии Нового года – мы торжественно откроем праздничную площадку. Уверен, что, как и в прошлом году, обе локации станут замечательным подарком горожанам на праздники", – написал градоначальник.