В Госдуму запретили проносить подарки и алкоголь

С 19 декабря в Госдуму запрещено проносить подарки и алкогольные напитки, распоряжение дал глава аппарата нижней палаты парламента Игорь Дивейкин, пишут "Ведомости" со ссылкой на неназванные источники в Госдуме.

Они отмечают, что причиной запрета мог стать скандал с продажей мест на участие в круглых столах, проводимых в Госдуме. Мол, репутация палаты и так страдает, не хватало еще новых поводов. Другой инсайдер говорит, что в Госдуму всегда привозят много подарков перед Новым годом.

"Такое правило может быть вызвано безопасностью. Дума не проходной двор. По значимости это один из главных органов власти. Ситуация непростая, одни приносят подарки из добрых пробуждений, другие – нет. Мы все помним, какие случаи с подарками были ранее в разных городах", - прокомментировал ситуацию депутат от КРПФ Николай Харитонов.