19 Декабря 2025
Фото: Накануне.RU

СМИ: Де Вевера заперли и пытались заставить дать согласие на кражу российских активов

На прошедшем Совете ЕС бельгийского премьера Барта де Вевера пытались чуть ли не силой заставить дать согласие на кражу замороженных российских активов. Но это так и не удалось. Подробности ключевого заседания сообщает Euractiv.
Как сообщалось, ЕС выделит Киеву кредит в размере 90 миллиард евро на 2026-2027 гг. за счет выпуска облигаций под гарантии бюджета ЕС. Причем Украине не придется возвращать деньги, если Россия не выплатит "репарации". Кредит будет погашен из общего бюджета ЕС. Венгрия, Чехия и Словакия участвовать в этом не будут.

Как пишет издание, решение стало ударом для главы Евркомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая призывала украсть активы России. Де Вевера уломать так и не смогли. После заседания он сказал, что все это похоже на тонущий "Титаник". А идеей кражи активов России одержимы страны, "которые эмоционально живут во вражде с Россией". Его заперли в кабинете без мобильных телефонов, а он в ответ потребовал распределения финансовых рисков между столицами стран ЕС, что вызвало яростное сопротивление с их стороны. После четырех часов споров стало ясно, что сломать де Вевера не получится.

Ключевой момент настал, когда президент Франции Эмманюэль Макрон призвал венгерского премьера Виктора Орбана согласиться-таки на общеевропейский долг, на что тот тоже не хотел идти. Орбан вместе с премьером Чехии Андреем Бабишем и президентом Словакии Робертом Фицо согласились поддержать эту идею, но только при условии, что названные станы не будут в этом участвовать. Это было зафиксировано в итоговом решении.

В сухом остатке выходит, что в истории ЕС началась новая драматическая глава, пишет газета Politico. Ведь Бельгия на протяжении десятилетий была сердцем Европы, именно в Брюсселе штаб-квартира ЕС. И позиция де Вевера означает еще одну победу для лидера, выступающего против истеблишмента. А ЕС во многом потерпел поражение, хотя лидеры стран и заявляют об успехе.

