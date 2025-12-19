Уральские таможенники оформили более 10 тонн новогодних товаров перед праздниками

Уральские таможенники оформили тонны новогодних товаров в преддверии предстоящих праздников.

Читайте также: Екатеринбург стал вторым в рейтинге самых популярных новогодних направлений России

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральского таможенного управления, традиционно пик ввоза новогодних и елочных украшений приходится на лето, однако в этом году более 10 тонн праздничной атрибутики на сумму свыше 6 млн рублей было оформлено в ноябре и декабре.

Всего же с начала 2025 года уральские таможенники оформили ввоз товаров для новогодних и рождественских праздников весом более 40 тонн и общей стоимостью свыше 25 млн рублей.

"Данные показатели превышают цифры аналогичного периода прошлого года на 70% по весу и почти в два раза по стоимости", - пояснил и.о. начальника Уральского таможенного управления Сергей Епифанов.

По данным УТУ, основным поставщиком, как и в прошлые годы, стал Китай.

Напомним, ранее в Екатеринбурге утвердили площадки, где с 19 декабря можно будет купить живую ель.