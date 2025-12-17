В Екатеринбурге утвердили площадки, где можно купить живую ель
В Екатеринбурге утвержден перечень площадок, на которых можно приобрести живую ель. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.
Купить новогоднее дерево можно будет с 19 декабря с 10:00 до 21:00 на площадках по следующим адресам:
- Академика Бардина, 50;
- Высоцкого, 12а;
- Заводская, 15/7;
- Малышева, 5;
- Щорса, 29;
- Санаторная, 3;
- проспект Академика Сахарова – улица Рябинина (напротив дома №95 по улице Академика Сахарова);
- улицы Вильгельма де Геннина – Павла Шаманова (за остановкой "Павла Шаманова" по четной стороне улицы Вильгельма де Геннина).
Как уточнили в мэрии, елочные базары будут открыты до последнего дня уходящего года – 31 декабря.
Напомним, что на прошлой неделе в Екатеринбурге ввели "новогодний" особый противопожарный режим.