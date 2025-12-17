Екатеринбург стал вторым в рейтинге самых популярных новогодних направлений России

Екатеринбург занял второе место в рейтинге самых популярных новогодних направлений России для отдыха. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации со ссылкой на данные Минэкономразвития РФ.

Рейтинг был составлен по исследованию Российского союза туриндустрии, которое опиралось на динамику бронирований на новогодние каникулы. Наиболее популярной для праздничных поездок стала Рязань.

На втором месте оказалась уральская столица, на третьем – Кострома. А замкнули пятерку лидеров Минеральные Воды и Владивосток.

