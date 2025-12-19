Вспышка туберкулеза в школе Новосибирска: шесть детей проходят лечение

В одной из школ Новосибирска выявили вспышку туберкулеза. Заболевание подтверждено у шести учеников, они находятся под наблюдением врачей. Об этом сообщил депутат горсовета Антон Бурмистров.

По его словам, у одного из школьников диагностирована открытая форма туберкулеза. Его лечение началось еще в конце прошлого года, в период первичного выявления и диагностики инфекции. Работники школы, ученики и их родители проходят медицинские обследования, чтобы избежать распространения заболевания.

Ранее заболевание туберкулезом выявили у двух учеников из разных школ Дальнегорска (Приморский край). В образовательных учреждениях проведена санитарная обработка помещений. В прошлом году в одной из школ Дальнегорска туберкулезом заразилось 12 детей из-за работника столовой. Женщина подделала справку в больнице и обманула работодателя при трудоустройстве.