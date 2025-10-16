Туберкулез выявили у двух учеников из разных школ в Приморье

Заболевание туберкулезом выявили у двух учеников из разных школ Дальнегорска (Приморский край). Об этом сообщает региональная прокуратура.

По данным ведомства, в образовательных учреждениях проведена санитарная обработка помещений. Управление Роспотребнадзора проводит административное расследование для установления источника распространения заболевания.

В прошлом году в одной из школ Дальнегорска туберкулезом заразилось 12 детей из-за работника столовой. Женщина подделала справку в больнице и обманула работодателя при трудоустройстве.

В декабре 2024 года в Пермском государственном национальном исследовательском университете выявили студентов с туберкулезом. Все они проживали в общежитии. Первыми о заболевших сообщили в соцсетях.