От генетики до инвестиций: чем запомнился 2025 год для животноводов Челябинской области

В Челябинске состоялось ежегодное областное совещание животноводов, на котором обсудили итоги работы отрасли в 2025 году и ключевые направления её развития. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-центре министерства сельского хозяйства Челябинской области.

Участники совещания рассмотрели вопросы племенной работы, воспроизводства стада, реализации генетического потенциала и лечения заболеваний крупного рогатого скота. Отмечалось, что одной из ключевых задач отрасли остаётся достижение технологического суверенитета наряду с обеспечением продовольственной безопасности. Для этого требуется развитие собственной племенной базы и внедрение современных технологий содержания животных.

На совещании обсудили, как генетика помогает повышать продуктивность животных, современные методы разведения стада, такие как искусственное осеменение и перенос эмбрионов, а также вопросы ухода за животными и правильной маркировки ветеринарных препаратов.

В 2025 году на строительство и модернизацию объектов АПК региона было направлено 931,8 млн рублей, при этом основная часть средств пришлась на животноводческие и птицеводческие комплексы. В текущем году выполнено семь проектов на сумму 441,5 млн рублей, объём возмещения составил 150 млн рублей.