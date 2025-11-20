В Снежинске заработала экологическая грибная ферма

В Снежинске начала работу новая экологическая ферма по выращиванию грибов. Об этом Накануне.RU сообщили в администрации города.

По данным правительства, проект был представлен в Москве на финале федеральной программы "Экоакселатор". Там команда из Снежинска получила грантовую поддержку "Росатома" в размере 500 тыс. руб., представив результаты четырех месяцев работы над инициативой.

Команда уже собрала первый урожай, применив современные технологии. Грибы выращиваются на органических субстратах по принципу замкнутого цикла, что снижает количество отходов и позволяет экономить энергию (ресурсы используются повторно). В администрации отметили, что такой подход делает производство экологичным и устойчивым.

Руководитель фермы Александр Белов подчеркнул, что данный проект – вклад в экологическое будущее региона. Он позволяет доказать, что бережное отношение к природе и инновации могут идти вместе.