Мерц пригрозил отправить немецких солдат воевать с российской армией

Канцлер Германии Фридрих Мерц готов отправить на Украину и в российские регионы, где идут боевые действия, немецких солдат, дав им разрешение стрелять по российским военным.

По его словам, немецкие войска будут размещаться для контроля над демилитаризованной зоной на левом берегу Днепра в Запорожской и Херсонской областях, то есть на конституционной территории России. И немецким солдатам будет разрешено "наносить ответные удары по соответствующим российским вторжениям и атакам", пишет Bloomberg.

Правда, инициатива еще обсуждается и может быть так и не принята, потому что сам Мерц признал, что "присутствие немецких войск на территории бывшего Советского Союза является деликатным вопросом в виду зверств, совершенных гитлеровскими нацистами во время Второй мировой войны". А в эфире телеканала ZDF Мерц ушел от ответа на вопрос о возможной отправке немецких солдат.

Сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" Алис Вайдель заявила, что Мерц является сумасшедшим, всерьез допуская отправку немецких солдат. Это только подрывает мирные переговоры и превращает Германию в воюющую сторону. Официальные лица в Германии, в том числе министр обороны Борис Писториус и министр финансов Ларс Клингбайль, тоже сомневаются в необходимости этого шага.

Москва выступает категорически против введения войск стран НАТО на Украину и в регионы России, где идут боевые действия. Ранее президент России Владимир Путин сказал, что когда на наших солдат едут танки с крестами, произведенные в Германии, у них срабатывает историческая память и "возникают некоторые ассоциации", так что "никуда, к сожалению, от этого не уйти".

Периодически о готовности отправить свои войска заявляют Франция и другие страны Европы. Но все они обычно оговариваются условием достижения мирного соглашения.