Белоусов сообщил о сниженных наполовину энергетических возможностях Украины

Удары российской армии по энергообъектам привели к более чем двукратному снижению энергомощностей Украины.

Об этом заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов. По его словам, ключевой удар пришелся на объекты, снабжающие оборонный сектор: повреждены свыше 70% ТЭЦ и 37% ГЭС. Белоусов напрямую связал это со снижением возможностей Украины к сопротивлению.

В качестве дополнительного результата он назвал сокращение вдвое возможностей украинского ВПК по серийному производству военной техники и оружия. При этом глава военного ведомства отметил, что российские точечные удары достигают цели в 60% случаев, что на порядок выше, чем у украинских, сообщает Forbes.

Ранее экс-главком ВСУ посол Киева в Лондоне Валерий Залужный заявил об угрозе гражданской войны на Украине после возвращения демобилизованных с фронта.