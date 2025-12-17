Залужный предупредил об угрозе гражданской войны на Украине

Экс-главком ВСУ посол Киева в Лондоне Валерий Залужный заявил об угрозе гражданской войны на Украине после возвращения демобилизованных с фронта.

Он сказал, что многие бывшие боевики окажутся перед лицом бедности и могут нацелиться на заработок не совсем законным путем.

"Все это может привести к рискам политической дестабилизации в стране и угрозе национальной безопасности. Таким, например, как гражданская война", - полагает экс-главком.

Недавно офис генпрокурора Украины убрал из открытого доступа данные о числе дел, касающихся самовольного оставления части и дезертирства в ВСУ.