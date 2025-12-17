В Чувашии трое сотрудников администрации округа погибли в ДТП

На одной из трасс Чувашии произошла авария. В ней погибли трое сотрудников администрации Порецкого муниципального округа. Детали привёл на своей странице "ВКонтакте" глава округа Евгений Лебедев.

Погибли заместитель главы администрации по экономике, АПК и финансам — начальник финансового отдела Татьяна Галахова, заместитель начальника по экономике и инвестиционной деятельности управления сельского хозяйства, экономики и инвестиционной деятельности Елена Абрамова, водитель администрации Александр Горский.

"Это невосполнимая утрата для всех нас. Светлая память о наших коллегах навсегда сохранится в наших сердцах", - сообщил глава округа.