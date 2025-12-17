В Москве мужчина напал с ножом на инструктора автошколы

В Москве мужчина ударил ножом инструктора автошколы.

Инцидент произошел 16 декабря на Ярославском шоссе. По данным столичного главка МВД, между двумя мужчинами произошел конфликт, в результате которого один из них нанес ножевое ранение своему оппоненту - инструктору автошколы. Нападавший задержан, пишет РИА Новости.

Mash сообщает, что напавший на инструктора с ножом трижды провалил экзамен в ГАИ, это и спровоцировал его на поножовщину. Пострадавший находится в реанимации.

Накануне учащийся школы в поселке Горки-2 ударил ножом охранника, распылил газовый баллончик, а потом ударил ножом 10-летнего школьника, который позже умер. Нападавший задержан. Он – ученик 9Б класса этой же Успенской школы. В учебное заведение он пришел в балаклаве и футболке с девизом террористической организации. Подросток признал вину.