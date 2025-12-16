Песков: Путин ежедневно занимается подготовкой к предстоящей прямой линии

Президент РФ Владимир Путин ежедневно занимается подготовкой к предстоящей прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

"Он давно начал это делать (знакомиться с поступающими вопросами - ред.) и занимается ежедневно подготовкой к прямой линии, к пресс-конференции. Он это делает всегда", - сказал Песков журналистам.

По его словам, главе государства каждый день предоставляют подборки вопросов по темам.

Программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир 19 декабря в 12.00 мск. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024-м, GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.