Минобрнауки немного повысило проходные баллы ЕГЭ

Минобрнауки повысило минимальные баллы ЕГЭ для зачисления в вуз в 2026 году по ряду предметов. Опубликован приказ ведомства.

Как сообщалось, минимальные баллы по русскому языку, профильной математике, географии, обществознанию и литературе остались на прежнем уровне. По всем этим предметам достаточно всего 40 баллов, только по обществознанию — 45. По остальным предметам они станут чуть выше: по химии и биологии — 40 (было 39), по физике — 41 (39), по информатике — 46 (44), по истории — 40 (36), по иностранному языку — 40 (30).

Баллы по-прежнему неприлично низки и повышаются чисто символически. Пройти в вуз можно, толком не зная предмета. По данным ведомства, мера затронет около 1% самых слабых абитуриентов. Недавно замминистра науки и высшего образования РФ Андрей Омельчук признал, что проходные балы очень низкие и их нужно повышать. Это укладывается в логику сокращения набора в вузы и увеличения потока в колледжи.