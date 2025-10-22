Минобрнауки повышает проходные баллы в вузы

Минобрнауки повысит минимальные баллы ЕГЭ для зачисления в вуз в 2026 году по ряду предметов. Проект приказа опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно проекту, баллы ЕГЭ по русскому языку, профильной математике, географии, обществознанию и литературе остались на прежнем уровне. По всем этим предметам достаточно всего 40 баллов, только по обществознанию — 45. По остальным предметам они станут чуть выше: по химии и биологии — 40 (было 39), по физике — 41 (39), по информатике — 46 (44), по истории — 40 (36), по иностранному языку — 40 (30).

Как можно заметить, баллы по-прежнему неприлично низки и повышаются чисто символически. Пройти в вуз можно, толком не зная предмета. Однако в Минобрнауки считают, что изменения повысят качество образования, включая платное. По данным ведомства, они затронут около 1% абитуриентов. Иными словами, Минобрнауки решило закрыть доступ в вузы 1% самых слабых "двоечников". Такая едва ощутимая мера вряд ли приведет к существенному повышению уровня студентов.

Недавно замминистра науки и высшего образования РФ Андрей Омельчук признал, что проходной балл низкий. При этом балл нельзя поднимать сразу, нужно это делать постепенно. Видимо, этим путем и пошли власти. При этом путь до приличных баллов ЕГЭ еще так далек, что такими темпами можно еще много лет повышать проходной балл, но так и не отсечь всех "двоечников".

В то же время намерение властей укладывается в логику сокращения набора в вузы и увеличения потока в колледжи. Эта тема особенно активно муссируется с начала 2025 года под предлогом нехватки рабочих рук.