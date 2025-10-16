Стали известны даты проведения ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ в 2026 году

Опубликованы даты проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ), основного государственного экзамена (ОГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ) на 2026 год. Согласно информации на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, часть экзаменов стартует уже в марте.

В соответствии с приказом Минпросвещения РФ 704, вступившим в силу с 1 сентября 2025 года, последний день 2025/2026 учебного года приходится на 26 мая. Досрочная сдача ЕГЭ пройдет с 20 марта по 20 апреля, основной начнется 1 июня и завершится 9 июля, а дополнительный период охватит даты с 4 по 25 сентября.

1 июня - экзамены по истории, химии и литературе;

2 июня - русский язык;

8 июня - математика;

11 июня - обществознание и физика;

15 июня - биология, география и письменная часть по иностранному языку;

18 и 19 июня - информатика и устная часть по иностранному языку;

22 и 25 июня - резервные дни для экзаменов по всем предметам;

8 и 9 июля - дни пересдачи.

Проведение ОГЭ стартует 21 апреля с досрочного периода, который продлится до 18 мая. Основной затронет даты со 2 июня по 6 июля, а дополнительный - с 3 по 25 сентября.

2 июня - математика;

6 июня - информатика и иностранный язык;

9 июня - русский язык;

5, 16 и 19 июня - дни пересдачи любых двух предметов за исключением математики и русского языка;

29 июня - резервный день для пересдачи математики;

2 июля - резервный день для пересдачи русского языка;

3 и 6 июля - дни пересдачи любых двух предметов за исключением математики и русского языка.

ГВЭ для девятых классов также начнется с досрочного этапа, запланированного на период с 21 апреля по 18 мая. Начало основного придется на 2 июня и продлится до 6 июля, а дополнительный - с 3 по 25 сентября.

2 июня - математика;

9 июня - русский язык;

5 и 16 - дни сдачи всех предметов за исключением математики и русского языка;

29 июня - резервный день для сдачи экзамена по математике;

2 июля - резервный день для сдачи экзамена по русскому языку;

3 и 6 июля - дни сдачи экзаменов по всем учебным предметам, кроме математики и русского языка.

ГВЭ для 11-ых классов пройдут с 24 марта по 16 апреля - предварительный этап, с 4 по 23 июня - основной и с 4 по 25 сентября - дополнительный.

4 июня - русский язык;

8 июня - математика;

22 июня - резервный день для сдачи экзамена по русскому языку;

23 июня - резервный день для сдачи экзамена по математике.

Ранее сообщалось, что в Минобрнауки РФ рассматривают возможность повышения минимального балла ЕГЭ для прохождения в вуз. Также их могут сделать одинаковыми для всех вузов.