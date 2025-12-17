Тренер ХК "Автомобилист" извинился перед болельщиками после разгрома от "Барыса"

Главный тренер екатеринбургского ХК "Автомобилист" попросил прощения у болельщиков за игру своей команды.

Накануне "Автомобилист" на своем льду разгромно уступил одному из аутсайдеров Восточной конференции чемпионата КХЛ "Барысу". Встреча на "УГМК-Арене" завершилась со счетом 1:4 в пользу гостей из Казахстана.

После матча Заварухин обратился к поклонникам команды.

"Хочу извиниться сегодня перед болельщиками за то, что мы провели такой невзрачный матч именно по командным действиям. Был разговор с парнями в раздевалке – так нельзя действовать при домашних болельщиках", - приводит слова тренера официальный сайт екатеринбургской команды.

Также специалист поделился мыслями, что именно не получилось в игре с "Барысом".

"Если говорить о самой игре, то плохо ходила шайба. Были неточные передачи, и именно командные действия сказались на результате. Пытались вытащить игру, пробовали сыграть вшестером, но не получилось", - отметил наставник "Автомобилиста".

Накануне стало известно, что Николай Заварухин станет тренером команды KHL Ural Stars на Матче Звезд, который скоро пройдет в Екатеринбурге. Компанию ему составит Андрей Разин из магнитогорского "Металлурга".