Главный тренер ХК "Автомобилист" намекнул, что команду могут засуживать

Главный тренер екатеринбургского ХК "Автомобилист" Николай Заварухин подвел итоги выездного матча с "Адмиралом" из Владивостока. Специалист намекнул, что его команду могут засуживать.

Встреча чемпионата КХЛ "Адмирал" – "Автомобилист" состоялась сегодня и завершилась победой хозяев со счетом 4:2. В третьем периоде на уральскую команду обрушился целый град удалений хоккеистов. Досталось от арбитров и возмущавшемуся Заварухину. При этом у соперника было всего одно удаление за игру.

Как заявил тренер сразу после матча, начало было хорошим.

"Считаю, что отличные шансы для взятия ворот были в первом периоде, но мы не воспользовались ими. Дальше соперник очень здорово переходил из обороны в атаку и наказал нас за наши провалы. Очень жаль, что в концовке матча не удалось нам побороться за результат – некоторые люди нам помогли это сделать", - цитирует Николая Заварухина официальный сайт "Автомобилиста".

Имел ли он ввиду судей, удалявших его игроков, специалист не уточнил.

Поражение от "Адмирала" стало для "Автомобилиста" уже четвертым подряд в чемпионате. Следующий матч команда из Екатеринбурга также проведет в гостях – 16 ноября сыграет в Челябинске с местным "Трактором".