Предложено ограничить 10% расходы граждан на услуги ЖКУ от доходов

ЛДПР предлагает закрепить на федеральном уровне лимит в 10% от дохода семьи на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Превышающие эту долю расходы партия предлагает компенсировать за счет федерального бюджета. Законопроект направлен на установление единой для всей России максимальной доли расходов на жилищно-коммунальные услуги в размере 10% от совокупного дохода семьи. Если фактические платежи оказываются выше, разницу должна будет возмещать государство через систему межбюджетных трансфертов регионам.

Отмечается, что рост тарифов опережает увеличение доходов граждан, из-за чего многие семьи вынуждены экономить. При этом действующий федеральный стандарт для получения субсидии — 22% от дохода — депутаты считают несправедливым. Хотя некоторые регионы, такие как Москва (10%), Санкт-Петербург (14%) и Якутия (15%), устанавливают свои, более низкие пороги, это создает неравенство между жителями разных субъектов.

Предложение призвано снизить долговую нагрузку на россиян, общий долг которых за ЖКУ уже превысил 1,2 трлн руб., и обеспечить адресную поддержку семей, сообщают "Известия".

