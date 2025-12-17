Эксперт заявил о росте платы за ЖКУ с 1 января 2026 года

В 2026 году в сфере ЖКХ россиян ждут структурные изменения в системе начислений и тарифов.

Как сообщил эксперт по жилищно-коммунальному хозяйству Дмитрий Бондарь, реформа будет реализована в два этапа и затронет как порядок оплаты, так и механизмы контроля. С 1 января совокупный платеж за коммунальные услуги вырастет в среднем на 1,7% по всей стране в соответствии с единым предельным индексом, установленным правительством РФ. Однако, это верхняя планка для общей суммы в квитанции, а не для каждого тарифа в отдельности.

Основные коррективы вступят в силу с 1 октября 2026 года. Тогда для регионов будут утверждены дифференцированные предельные индексы, величина которых может варьироваться от 8% до 22% в зависимости от экономических условий субъекта. Повышение коснется всех видов услуг: отопления, водоснабжения, электро- и газоснабжения, а также вывоза ТКО.

Власти на местах получат право перераспределять процент роста между отдельными статьями расходов, но строго в рамках установленного для региона общего лимита, сообщают "Известия".

При этом Россия тонет в коммунальных авариях, несмотря на постоянный рост тарифов ЖКХ.