В метро Екатеринбурга задержали школьника, проехавшего станцию снаружи вагона

В метро Екатеринбурга поймали юного "зацепера". Школьник проехал станцию снаружи последнего вагона поезда.

Как сообщили Накануне.RU в городском управлении МВД, шестиклассник вышел на станции "Площадь 1905 года", встал на бампер хвостового вагона и таким способом прокатился до станции "Динамо". После этого "зацепер" направился к эскалатору, чтобы подняться на поверхность, но на выходе школьника уже ждали сотрудники метро. Камеры видеонаблюдения сняли все действия юного нарушителя.

Мальчика задержали и передали полицейским, которые провели с ним профилактическую беседу. Также была вызвана бабушка, которая является его опекуном. Сейчас решается вопрос о постановке "зацепера" на учет.

В УМВД по Екатеринбургу просят молодежь не рисковать своими жизнью и здоровьем ради так называемого "хайпа", соблюдать правила транспортной безопасности и думать о своих родителях.

Напомним, осенью екатеринбургских малолетних "зацеперов" и их законных представителей вызывали на комиссию. Одна мать заявила, что не против подобных опасных развлечений своего сына.