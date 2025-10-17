Мать екатеринбургского "зацепера" заявила, что не против его развлечений

Екатеринбургских малолетних "зацеперов" и их законных представителей вызвали на комиссию. Одна мать заявила, что вовсе не против подобных развлечений своего сына.

Как сообщили Накануне.RU в городском управлении МВД, заседание территориальной комиссии по делам несовершеннолетних прошло накануне, 16 октября, в администрации Чкаловского района. В нем приняли участие представители ПДН отдела полиции №12 и районной прокуратуры. На комиссию вместе с законными представителями были вызваны пятеро подростков, пойманных во время рейдов по "зацеперам" на Вторчермете.

"Большинство родителей и опекунов подростков пояснили, что не справляются с воспитанием детей и не могут контролировать их досуг и поведение. А одна мать и вовсе заявила, что не видит ничего страшного в "зацеперстве" и не возражает против подобных развлечений ее ребенка", - рассказали в МВД.

На заседании присутствовал, в том числе, 16-летний школьник, у которого был изъят пневматический пистолет. Юноша проходит по делу о стрельбе в водителя трамвая в начале октября. Выяснилось, что подросток оставлен в 9-м классе на второй год. В итоге комиссия вынесла предупреждения малолетним "зацеперам".

Ранее сообщалось, что водители трамваев могут отказаться работать на маршрутах, курсирующих по микрорайонам Солнечный, Керамика и Вторчермет. Причиной стали подростки, снимающие видео для Telegram-каналов, предлагающих плату за треш-контент. Из-за этого школьники стали нападать на людей, залезать на крышу вагонов или во вторую кабину водителя. После этого от мэрии Екатеринбурга в городское УМВД поступило предупреждение об исключении опасных участков из трамвайного маршрута, если проблема не будет решена.

Буквально на прошлой неделе в городе произошло очередное нападение подростков на трамвай.