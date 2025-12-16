Европейские лидеры в совместном заявлении по Украине пообещали гарантии безопасности

Европейские лидеры по итогам двухдневных переговоров в Берлине с представителями Украины и США обнародовали совместное заявление. Оно подписано канцлером Германии, президентами Финляндии и Франции, премьерами Британии, Дании, Италии, Норвегии, Швеции, а также президентами Еврокомиссии и Евросовета.

Они призывают ЕС продолжать оказывать Украине постоянную и существенную поддержку в наращивании армии, численность которой и в мирное время должна оставаться на уровне 800 тысяч человек. Этому будут помогать и "многонациональные силы" так называемой "коалиции желающих", о которых сказал британский премьер Кир Стармер.

Важным является юридическое обязательство принимать меры по восстановлению мира и безопасности в случае вооруженного нападения на Украину. Они могут включать развертывание вооруженных сил, разведывательную и логистическую поддержку, а также экономические и дипломатические меры. Об обязательстве воевать на стороне украинского режима не упоминается.

Также упоминаются инвестиции в восстановление Украины и "компенсации" со стороны России за счет замороженных российских активов.

Президент США Дональд Трамп накануне сообщил, что США и Европа работают над гарантиями безопасности для Украины, и они будут в основном обеспечиваться Европой.