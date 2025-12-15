На трассе М-5 "Урал" введено временное ограничение движения из-за гололеда и снега

ФКУ "Управление автомобильных дорог "Южный Урал" сообщило о введении временного ограничения движения на федеральной трассе М-5 "Урал" от границы Республики Башкортостан до города Чебаркуль. Ограничения действуют ориентировочно до 00:00 16 декабря 2025 года и касаются пассажирских автобусов, маршрутных такси и грузовых транспортных средств.

Причиной ограничений стали неблагоприятные метеорологические условия: зимняя скользкость, снежный накат и рыхлый снег на проезжей части. Для безопасности на дороге дежурят сотрудники Государственной инспекции безопасности дорожного движения, а дорожное полотно посыпается и очищается техникой.

Ситуацию контролируют рабочие группы пожарно-спасательных гарнизонов Аши, Златоуста и Миасса.

Автомобилистам рекомендуется скорректировать планы поездок с учетом погодных условий и соблюдать правила безопасности на дороге.