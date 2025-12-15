На трассе "Пермь – Екатеринбург" введено временное ограничение движения

В понедельник, 15 декабря, на трассе "Пермь – Екатеринбург" введено ограничение движения.

Как сообщили Накануне.RU в Госавтоинспекции Свердловской области, временное ограничение движения вводится на автодороге "Пермь – Екатеринбург" на участке с 160 км по 222 км Красноуфимского района.

По данным ведомства, это связано с неудовлетворительным состоянием проезжей части.

"Ограничения введены до приведения данного участка автодороги в соответствие с действующими требованиями в области обеспечения безопасности дорожного движения. Призываем водителей планировать маршруты с учетом введенных ограничений и соблюдать все меры предосторожности при движении в зимних условиях", - добавили в Госавтоинспекции.