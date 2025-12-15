В Челябинске и пригороде ввели карантин по бешенству

В Челябинске и Копейске введен карантин по бешенству животных после того, как в документах официальных служб были зафиксированы случаи заболевания у диких лис. Об этом Накануне.RU сообщили в Уральском межрегиональном управлении Россельхознадзора.

По данным управления, одну из лисиц увидели рядом с домом №159 на Университетской набережной в Челябинске, а также отмечены случаи появления заболевания вблизи дома № 92 на улице Чекалина в Копейске.

На территориях, где выявлен очаг бешенства, рядом с указанными домами, ввели ограничения. Для этих зон установили особых режим наблюдения. Городским властям и ветеринарным службам поручено провести все необходимые меры по ликвидации очагов заболевания и не допустить дальнейшего распространения вируса.

Жителям городов порекомендовано избегать контакта с бездомными и дикими животными, а при подозрении на контакт с заболевшим – незамедлительно обратиться в ветеринарные службы или медицинские учреждения.