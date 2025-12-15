Боксер из Южного Урала Эдмонд Худоян стал серебряным призером чемпионата мира

Боксер из Златоуста, мастер спорта международного класса Эдмонд Худоян завоевал серебряную медаль чемпионата мира по боксу, прошедшего в Объединенных Арабских Эмиратах. Об этом Накануне.RU сообщили в правительстве Челябинской области.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил спортсмена с очередным значимым достижением, отметив, что серебро чемпионата мира стало уверенным шагом к высшей ступени пьедестала. Он напомнил, что движение к мировому золоту Худоян начал еще в 2023 году, когда завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира в Ташкенте. Глава региона выразил уверенность, что шестикратный чемпион России и чемпион Европы обязательно станет чемпионом мира.

Алексей Текслер также поблагодарил спортсмена за мужество и бесстрашие, подчеркнув, что его выступление вновь прославило Челябинскую область и позволило достойно представить спортивную честь России на международной арене.



Известно, что Эдмонд Худоян является уроженцем Златоуста и одним из самых титулованных боксеров региона.