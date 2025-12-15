Спортсмены RCC завоевали золотые медали на чемпионате мира по боксу

В Дубае закончился XXIII чемпионат мира по боксу среди любителей под эгидой Международной ассоциации бокса (IBA), где было представлено 108 стран мира, в том числе и сборная России.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе РМК, в составе сборных были четыре боксера RCC Boxing Promotions (основан Русской медной компанией в 2016 году): Всеволод Шумков, Джамбулат Бижамов, Шарабутдин Атаев (Россия) и Алексей Алферов (Беларусь). Это был один из самых конкурентных турниров за последние несколько лет, и сборная России смогла забрать первое место в медальном зачете.

Три из семи золотых медалей завоевали спортсмены RCC. Шумков, Бижамов и Атаев стали чемпионами мира, Алферов завоевал для сборной Беларуси серебро. Этот результат в очередной раз доказывает, что Екатеринбург – столица единоборств России.

Вместе с медалями наши боксеры забрали призовые в размере 1,05 млн долларов.

Также в Дубае одновременно проходил и профессиональный турнир по боксу. Российские боксеры Харитон Агрба и Баходур Усмонов из команды RCC Boxing Promotions провели поединки за статус официальных претендентов на титулы чемпионов мира по версии WBA. Это самая старейшая и престижная организация в мире.

Харитон Агрба победил аргентинца Рубена Муньоза, а Баходур Усмонов – британца Макси Хьюза. Сейчас оба боксера будут ждать решения конгресса WBA по следующим боям.

В весовой категории Харитона титулом чемпиона мира владеет представитель США Гэри Антуан Рассел, а в весе Баходура – американская суперзвезда Джервонта Дэвис.