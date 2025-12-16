Россия и Украина урегулировали 90% спорных вопросов

В переговорах между Россией и Украиной преодолено порядка 90% разногласий.

Об этом стало известно по итогам берлинских консультаций между представителями США и Украины, сообщает Reuters. Администрация США считает эти переговоры позитивными, а президент Дональд Трамп — доволен положением дел. Официальный Вашингтон полагает, что финальное слово по ключевым территориальным вопросам должно остаться за Киевом, однако, по данным Sky News, от Украины все же ожидают определенных уступок для окончательного урегулирования.

В Берлине американские эмиссары Стив Уиткофф и Джаред Кушнер продолжат переговоры за ужином с европейскими лидерами и президентом украины Владимиром Зеленским, чтобы обсудить следующий шаги. К беседе по телефону может присоединиться Трамп.

Также был достигнут прогресс в обсуждении предоставления Украине гарантий безопасности, схожих со статьей 5 НАТО, которые, как надеется Вашингтон, примет РФ.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что документ о невступлении Украины в НАТО является краеугольным камнем переговоров по украинскому регулированию.