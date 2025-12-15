СМИ узнали, какие пункты плана Трампа принимает и отвергает Зеленский

На переговорах в Берлине украинская и американская стороны обсуждают так называемый план Трампа, в который входят пункты об отказе Украины от курса на вступление в НАТО и проведении президентских выборов в течение ста дней.

Украина готова согласиться на оба этих пункта при определенных условиях, пишет Bild со ссылкой на неназванные источники. На территориальные уступки украинская делегация во главе с президентом Владимиром Зеленским пойти не готова, утверждает издание.

По данным источников газеты, в 21-м пункте плана Трампа говорится, что Крым, ЛНР и ДНР де-факто будут российской территорией, в Херсонской и Запорожской областях предлагается заморозить границу по линии соприкосновения. При этом Россия может отказаться от контроля "других согласованных территорий", а Украина выведет войска из контролируемой ею части ДНР, которая будет демилитаризована и международно признана российской территорией.

Bild утверждает, что Зеленский готов заморозить конфликт по линии фронта, но вывод войск с контролируемой Киевом территории ДНР исключает.