Кадыров сообщил о восстановлении здания "Грозный-Сити"

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в результате атаки украинского беспилотника на комплекс "Грозный-Сити" 5 декабря никто не погиб, а поврежденное здание уже восстановлено.

"Пострадавших нет, погибших нет. Есть лишь легкие ранения – царапины. Самое главное – без жертв", — сказал Кадыров во время прямой линии.

5 декабря глава Чечни прокомментировал высотное здание в комплексе "Грозный-Сити" и пообещал, что ответ последует. Кроме того, Кадыров обратился к украинским силам с предложением встретиться в открытом бою.