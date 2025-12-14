В Сиднее неизвестные открыли огонь по людям на пляже Бондай

В результате стрельбы на пляже Бондаи в Сиднее погибли 12 человек, сообщают РИА Новости со ссылкой на премьер-министра Нового Южного Уэльса Криса Миннса.

"В результате стрельбы на пляже Бондаи погибли 12 человек, это подтверждено на настоящий момент", - сказал глава Нового Южного Уэльса.

Он добавил, что полиция и власти штата рассматривают стрельбу на пляже как террористический акт. По данным Life пара из Сочи покинула пляж Бонди в Сиднее незадолго до начала стрельбы.

В воскресенье несколько неизвестных открыли огонь по людям на сиднейском пляже Бондай. Погибли 12 человек. Израильская гостелерадиокомпания Kan отмечала, что стрельба произошла во время церемонии зажигания ханукальных свечей, на которую собрались многие представители местной еврейской общины.