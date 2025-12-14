В полиции предупредили о новой схеме телефонного мошенничества под видом "проверки качества воды"

В полиции предупредили о новой схеме телефонного мошенничества под видом "проверки качества воды", сообщили Накануне.RU в Управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Злоумышленники звонят гражданам, представляясь сотрудниками "Водоканала". Они предлагают заменить счетчик или провести лабораторный анализ воды, после чего просят назвать код из пришедшего SMS-сообщения. После получения кода запускается цепочка обмана: жертве приходит уведомление о якобы взломе личного кабинета на "Госуслугах", затем следует звонок "из банка", где мошенники уверенно убеждают человека перевести деньги на "безопасный" или "проверочный" счет, который на самом деле принадлежит преступникам.

Чтобы не стать жертвой обмана, полиция рекомендует соблюдать простые правила: никогда не озвучивать коды из SMS ни по телефону, ни в чате; если звонят "из Водоканала", положить трубку и перезвонить на официальный номер местной службы водоснабжения, указанный на сайте или в квитанции; при звонке "из банка" также завершить разговор и набрать номер, указанный на банковской карте или в официальном приложении кредитной организации. Кроме того, ни при каких обстоятельствах нельзя переводить деньги на незнакомые "проверочные" или "резервные" счета и выполнять инструкции незнакомых людей по телефону.