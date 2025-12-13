Лукашенко помиловал 123 человека, в том числе Колесникову и Бабарико

Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал 123 гражданина различных стран, осужденных за шпионскую, террористическую и экстремистскую деятельность.

Читайте также: В Белоруссии вынесли приговор оппозиционерам Колесниковой и Знаку

Данный жест также осуществлён в связи с просьбами иных глав государств и исходя из гуманитарных принципов и общечеловеческих и семейных ценностей.

Всего за последнее время общее количество помилованных составляет 156 человек. Среди них – граждане Великобритании, США, Литвы, Украины, Латвии, Австралии, Японии, сообщает близкий к пресс-службе белорусского лидера telegram-канале "Пул первого". РБК уточняет, что в списке помилованных – белорусская оппозиционерка Мария Колесникова и главный соперник Лукашенко на президентских выборах 2020 г., экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико.