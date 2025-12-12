В Прикамье объявили режим беспилотной опасности

В Пермском крае введен режим "Беспилотная опасность", сообщает министерство территориальной безопасности Прикамья.

Все оперативные службы оповещены и находятся в полной готовности. Граждан просят быть внимательными и не поддаваться панике.

Во время действия режима "Беспилотная опасность" могут наблюдаться проблемы с доступом к мобильному интернету.

Напомним порядок действий во время атаки БПЛА.

Очевидцы пролета беспилотников должны немедленно сообщить об обнаружении БПЛА по номеру 112, однако пользоваться мобильной связью нельзя. Дежурному нужно сообщить максимально точно место и время пролета, количество замеченных аппаратов. Нужно дождаться прибытия сотрудников на место. Фото и видео материалы можно передавать только сотрудникам специальных служб. Распространять их в соцсетях категорически запрещено.

Нельзя стоять в прямой видимости БПЛА, нужно найти укрытие или отойдите в сторону.

Нельзя пытаться самостоятельно сбить или повредить дрон, кидать в него камни и палки.

Запрещается пользоваться в непосредственной близости от БПЛА радиоаппаратурой (рациями), мобильными телефонами, устройствами GPS или другими электронными приборами. Это может повлиять на работу беспилотника и привести к непредсказуемым последствиям.

Нельзя трогать осколки дрона. Это может быть опасно для вашей жизни.

