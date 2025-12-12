Путин и Эродоган обсудили попытки ЕС изъять российские активы

В Ашхабаде прошла встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана .Она состоялась в закрытом от прессы режиме, в ней приняли участие делегации двух стран, передает РИА Новости.

Путин и Эрдоган обменялись мнениями по украинскому вопросу и обсудили попытки стран ЕС изъять российские активы, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, лидеры сошлись в том, что эти попытки "устроить грандиозное жульничество" приведут к слому основ и принципов международной финансовой системы.

12 декабря Центральный банк России заявил, что подает иск к Euroclear в Арбитражный суд Москвы. Поводом стала собственно блокировка активов ЦБ, а также планы Европейской комиссии передать эти деньги Украине.