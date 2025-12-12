Le Monde: Киев готов вывести войска из Донбасса, но с условием

12 Декабря 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Обездолены из-за Долиной

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com



Политика В России В бывшем СССР Донецкая Народная Республика
Фото: Накануне.RU

Le Monde: Киев готов вывести войска из Донбасса, но с условием

Украина может согласиться на вывод своих войск из Донбасса, сказал в интервью французскому изданию Le Monde советник Зеленского Михаил Подоляк.
Читайте также:

При этом Киев требует, чтобы и Россия вывела свои войска, а Донбасс стал демилитаризованной зоной, как предусматривает план президента США Дональда Трампа. Однако план подразумевает в качестве такой зоны территорию ДНР, которую сейчас пока удерживают ВСУ. Видимо, в Киеве решили сыграть на опережение и изобразить готовность в компромиссу, но с неприемлемым для России условием.

Подоляк сказал, что Киев хочет видеть США среди наблюдательных сил для обеспечения "мониторинга, разведки, надзора за применением соглашений, надзора за отсутствием несанкционированных перемещений войск и надзора за соблюдением линии разграничения". Эти предложения и были переданы США. Как раз на днях канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Киев готов на некоторые территориальные уступки. По данным издания, речь шла именно об этом плане.

В то же время другой советник Зеленского Дмитрий Литвин заявил, что Украина не соглашалась на создание буферной зоны в Донбассе, а материал Le Monde неточен. По его словам, Подоляк говорил лишь о гипотетических вариантах. Никаких решений еще нет.

Накануне Зеленский признал, что США требуют вывести украинские войска из Донбасса, но "позиция Украины по Донбассу неизменна – стоим, где стоим". Однако издание "Страна" отмечает, что то, что Киев вообще готов обсуждать вывод войск из Донбасса, является очень серьезным сдвигом в переговорном процессе.

Помощник президента РФ по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков не исключил, что Москве может многое не понравиться в мирном плане США, измененном Киевом и Европой.

Президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалу India Today заявил, что Россия освободит Донбасс и Новороссию либо военным, либо другим путем.

Теги: ВСУ, украина, донбасс


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети