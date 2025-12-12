Le Monde: Киев готов вывести войска из Донбасса, но с условием

Украина может согласиться на вывод своих войск из Донбасса, сказал в интервью французскому изданию Le Monde советник Зеленского Михаил Подоляк.

При этом Киев требует, чтобы и Россия вывела свои войска, а Донбасс стал демилитаризованной зоной, как предусматривает план президента США Дональда Трампа. Однако план подразумевает в качестве такой зоны территорию ДНР, которую сейчас пока удерживают ВСУ. Видимо, в Киеве решили сыграть на опережение и изобразить готовность в компромиссу, но с неприемлемым для России условием.

Подоляк сказал, что Киев хочет видеть США среди наблюдательных сил для обеспечения "мониторинга, разведки, надзора за применением соглашений, надзора за отсутствием несанкционированных перемещений войск и надзора за соблюдением линии разграничения". Эти предложения и были переданы США. Как раз на днях канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Киев готов на некоторые территориальные уступки. По данным издания, речь шла именно об этом плане.

В то же время другой советник Зеленского Дмитрий Литвин заявил, что Украина не соглашалась на создание буферной зоны в Донбассе, а материал Le Monde неточен. По его словам, Подоляк говорил лишь о гипотетических вариантах. Никаких решений еще нет.

Накануне Зеленский признал, что США требуют вывести украинские войска из Донбасса, но "позиция Украины по Донбассу неизменна – стоим, где стоим". Однако издание "Страна" отмечает, что то, что Киев вообще готов обсуждать вывод войск из Донбасса, является очень серьезным сдвигом в переговорном процессе.

Помощник президента РФ по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков не исключил, что Москве может многое не понравиться в мирном плане США, измененном Киевом и Европой.

Президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалу India Today заявил, что Россия освободит Донбасс и Новороссию либо военным, либо другим путем.