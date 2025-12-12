Трамп заявил, что из мирного плана по Украине "выбросили кое-что"

Вашингтон "выбросил кое-что" из плана по урегулированию конфликта на Украине, заявил американский президент Дональд Трамп.

"Есть четыре или пять разных частей", — приводит его слова РИА Новости.

Трамп отметил, что необходимость "делить землю" делает процесс значительно труднее обычных переговоров. По его словам, такая работа напоминает "сложную сделку с недвижимостью, увеличенную в тысячу раз".

Ранее сообщалось, что план США по урегулированию конфликта на Украине, разработанный окружением президента Дональда Трампа, предлагает создать демилитаризованную зону по образцу корейской. Однако, как пишет Financial Times, в отличие от ситуации с Южной Кореей, в нем отсутствуют четкие гарантии безопасности для Киева.

Президент Украины Владимир Зеленский не исключил проведение референдума по вопросу украинских территорий. По данным Bloomberg, это заявление стало реакцией на растущее давление со стороны США, требующего от Киева согласия на условия американского мирного урегулирования. План