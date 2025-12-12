Зеленский не исключил проведение референдума по вопросу украинских территорий

Под давлением западных союзников президент Украины Владимир Зеленский публично допустил возможность проведения референдума, касающегося территориальных вопросов.

По данным Bloomberg, это заявление стало реакцией на растущее давление со стороны США, требующего от Киева согласия на условия американского мирного урегулирования. План предполагает обсуждение статуса спорных регионов.

Зеленский подчеркнул, что окончательное слово должно остаться за украинцами через плебисцит или выборы. При этом его администрация продолжает дорабатывать собственный мирный план, последняя версия которого уже направлена в США. Одновременно идут переговоры о масштабном экономическом соглашении на период после прекращения конфликта.

Ранее сообщалось, что на Украине допустили возможность отказа от территорий, если Россия согласится на "взаимные уступки".